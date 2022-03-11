Martta kar esareti

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kentte aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler zor anlar yaşarken, otobüsler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Gaziosmanpaşa'da hareket halindeki bir İETT otobüsü karla kaplanan yolda kayarak, servis minibüsüne çarptı.

Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadyumu bağlantı yolunda seyir halindeki bir otobüs de kayganlaşan yolda devrildi. Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi civarında yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otomobil ve servis minibüsleri yolda kaldı.

Silivri'de bir otomobil bariyere çarptı, Kağıthane Talatpaşa Caddesi'nde kayganlaşan yolda kaza yapan araçta hasar meydana geldi.

Bağcılar'da bir İETT otobüsü ile servis minibüsü, kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi bulan yolda mahsur kaldı. Kara saplanan otobüs ile minibüs, sürücülerinin çabalarına rağmen hareket etmedi.

Yolda kalan polis aracını vatandaşlar itti

Pendik Çınardere Mahallesi'nde karla kaplanan yolda hareket etmekte zorlanan polis aracını, çevredeki vatandaşlar itti. Aynı yolda seyir halindeki bazı araçlar da kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışırken savruldu. Vatandaşlar ise karlı yolda yürümekte zorlandı.

Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bir otomobil de karla kaplanan yolda kayarak, bariyerlere çarptı.

Bursa ve Yalova'da kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşımın aksamaması için 178 iş makinası ve kamyon ile 508 personelden oluşan 100 ekip sahada görev yapıyor.

Yoğun mesai harcayarak 12 ilçede kardan kapanan 122 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, kapalı 25 mahalle yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl ilçesinde de etkili olan kar nedeniyle zaman zaman yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar oluyor.

Yalova

Yalova'da karla mücadele ekipleri, yollarda oluşan buzlanmalar için temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Özellikle Yalova'dan İstanbul ve Bursa illerine geçişlerin sağlıklı şekilde yapılması için yollarda çalışmalarını artıran 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin sahada olduğunu belirterek "Şu an kentin yüksek kesimlerinde 3 farklı ekip halinde 32 personelimiz görev alıyor. Çalışmalara, 3 tuzlama, 3 greyder, 3 kepçe, 1 kar kürüme kamyonu ve 3 nakliye kamyonu katılıyor. Şu an itibarıyla ulaşılamayan köyümüz yok. " ifadesini kullandı.

Sakarya

Sakarya'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ile bazı ilçelerde etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Kent merkezi ile 1725 rakımlı Dikmen Yaylası ve Çam Dağı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan sokak hayvanlarının karda birbirleriyle oynaması ilgi çekti.

Kocaeli

Kocaeli'de de kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yağış dolayısıyla trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkisini artırdı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 191 santimetre ölçüldü.

Ekipler, kayak merkezi yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Valiliğin koordinasyonunda karla mücadele çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirterek "Halen yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini tavsiye ediyorum. İlimiz Anadolu'nun trafik yükünü çeken bir şehirdir. Sizlerin güvenine layık olmak için ekiplerimiz yoğun çalışıyor." ifadesini kullandı.

Karabük

Karabük'te ise kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor

Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda Derecik mevkisinden itibaren tırların geçişine kontrollü izin veriliyor.

Kar yağışı nedeniyle hasarlı kazaların da yaşandığı yolda araçlar ekiplerce kaldırılıyor.

Polis ekiplerinin denetim yaptığı yolda sürücüler, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılıyor.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kars'ta 14 araç kurtarıldı

Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 14 araç kurtarıldı.

Kentte dört gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü yollarda, bazı araçlar kayma sonucu yoldan çıktı. Yukarı Damlapınar ve Akpınar grup köy yolunda araçların yolda kaldığı ihbar üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeden kurtarılan 14 araç güvenli bölgeye çekildi.

Öte yandan yoğun yağış nedeniyle kent genelinde 15 köy yolu daha ulaşıma kapandı ve ulaşım sağlanamayan yerleşim yeri sayısı 75'e yükseldi.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray-Adana kara yolu

Aksaray-Adana kara yolunun, Adana yönünde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Adana kara yolu, Taşpınar beldesinden Adana'ya gidiş yönü araç trafiğine kapatıldı.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koşuyor.

Jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Erzurum'da, aralıklarla kar ve soğuk hava etkisini gösteriyor.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluşan kentte, ağaçlarda, bina ile iş yeri çatılarında ise sarkıtlar oluştu.

Belediye ekipleri kaldırımlarda buz kırma, sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. Kentteki bazı cami şadırvanları da soğukların etkisiyle dondu.

Ardahan, Kars ve Erzincan karla kaplandı

Hafta boyunca kar yağışının etkili olduğu Ardahan, Kars ve Erzincan'da ise yol, kaldırım ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerindeki ve evlerinin önündeki karı temizledi.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı bu kentlerde, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar kalınlığının kent merkezinde 50 santimetreyi geçtiği Kars'ta bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış ilçesinde yaşayan Zeynep Kurtuluş, mart ayında kar yağışının etkisini artırdığını belirterek, "İki gündür çok güzel kar yağıyor. Kar eski kışları aratmıyor." dedi.

Erzincan-Gümüşhane ve Erzincan-Sivas kara yolları, ekiplerin tuzlama ve kar kürüme çalışmaları nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Tunceli'nin ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının halen yer yer 1,5 metreyi bulduğu ilçelerde, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ekipler, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin önemli gelir kaynağı fındık ağaçları da beyaza büründü.

Bayburt

Bayburt'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Giresun

Giresun'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda sürücüler güçlük yaşıyor.

Bilecik

Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 18 yerleşim yerine ait yolun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle sabah saatleri itibarıyla ulaşıma kapanan 18 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

261 araç, 741 personel ve 16 gönüllünün katılımıyla çalışmaların sürdüğünü aktaran Kızılkaya, şehirde trafiğe kapalı kara yolu bulunmadığını ifade etti.

Kızılkaya, acil durumlarda 112 Çağrı Merkezinin 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşların hizmetinde olduğunu hatırlattı.

Öte yandan kar yağışı şehir merkezinde aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 683 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis'te 3 gündür etkili olan kar nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarını bir an önce açacaklarını belirtti.

3 gündür etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Nevşehir

Nevşehir'de, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye, Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele kapsamında cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışmasının yanı sıra buzlanmaya karşı yolları tuzladı.

Karayolları 67. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri ise ana arterler ile köy yollarında çalışma yürütüyor.

Kapalı köy yolunun bulunmadığı Nevşehir'de, sabah işe gitmek isteyen sürücüler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, ekiplerin geceden itibaren köy yollarını açık tutmak amacıyla çalışma yürüttüğünü, yer yer tipinin etkili olduğu alanlarda iş makinelerinin aralıksız çalıştığını belirtti.

5 ilde 761 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 761 yerleşim biriminin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Salıpazarı'nda 3, Ayvacık ve Tekkeköy'de 6'şar, 19 Mayıs'ta 2, Atakum ve Alaçam'da 12'şer, Yakakent'te 4, Ladik'te 13, Vezirköprü'de 10, İlkadım'da 11 olmak üzere 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendirerek yol açma çalışmalarına devam ediyor. 161 operatör, 146 işçi olmak üzere 307 personelden oluşan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 161 kamyon ve iş makinesiyle yolların açılması için çalışmaları sürüyor.

Sinop

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle merkezde 11, ilçelerden Erfelek'te 36, Ayancık'ta 58, Türkeli'de 33, Gerze'de 24, Dikmen'de 28, Durağan'da 1 olmak üzere 191 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 32, Erbaa'da 25 ve Zile'de 3 olmak üzere 60 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 41, ilçelerden Abana'da 9, Ağlı'da 12, Araç'ta 14, Cide ve Azdavay'da 36'şar, Bozkurt ve Küre'de 31'er, Çatalzeytin'de 39, Devrekani'de 15, Doğanyurt'ta 23, İhsangazi'de 7, İnebolu'da 72, Pınarbaşı'nda 25, Seydiler'de 6, Şenpazar'da 19, Taşköprü'de 4 olmak üzere 420 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya

Amasya'da da kar nedeniyle kapanan 41 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

Konya

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkileniyor.

Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı ilçelerden Karakaçan'da 1, Kovancılar'da 3 ve Sivrice'de 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de etkili olan kar ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kapanan yolların açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Çeşme

Kar, yaz sezonunun önde gelen tatil merkezlerinden Çeşme'de de etkili oluyor.

İlçede gece saatlerinde atıştıran kar, sabaha karşı etkisini artırdı. Kenti ince bir beyaz örtüyle kaplayan kar, en çok çocukları sevindirdi.

Sabah saatlerinde sürpriz yaşayan çocuklar, sokağa çıkarak ilçede ender görülen karın keyfini çıkardı.

Karın etkili olduğu Karaburun ilçesinde de gece saatlerinde kapanan Yaylaköy Mahallesi yolu, belediye ekiplerinin çalışması ile açıldı.

İlçedeki yollarda tuzlama çalışması yapıldı.