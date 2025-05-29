Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Gözaltılar var, yüklü miktarda paraya el koyuldu

Nevşehir'de masaj salonlarında 'masaj' adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile teknik ve fiziki takip yaptı.

Çalışmalar sonunda 13 genç kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve zorla fuhşa teşvik edildiğini tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Aralarında işletme sahibi olan iki kişi ve bir sorumlu müdürün de olduğu üç kişi gözaltına alındı.

Operasyonda üç adet lüks araca ve şahısların kaldıkları evde, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda paraya da el konuldu.

Operasyon çerçevesinde ayrıca 250'ye yakın kişinin de ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.