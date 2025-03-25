MASAK'tan Özgür Özel'in iddialarına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı Medya A.Ş. soruşturmasındaki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna değinerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi.

Özel, hazırlanan raporda MASAK Başkanı ya da Başkan yardımcılarının imzasının olmadığını kaydederek, raporda Şimşek'in dahlinin olduğunu da kaydetmişti.

MASAK ise Özel'in açıklamalarına cevap verdi.

"Bakanlık yönetim mercilerinin dahli yok"

MASAK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan raporların hiçbir makamın bilgisine sunulmadan talepte bulunan makama iletildiği kaydedildi:

"MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir."