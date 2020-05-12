"Maske modasında gelen fırsatı kaçırmamalıyız"

MERSİN- Nonwoven kumaşlardan üretilen cerrahi maskenin dışında dokuma ve örme kumaştan imalatı yapılan maske taleplerinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Hayri Uğur, Türk firmalarının bu alanda doğan önemli fırsatları değerlendirebilmesi için ihracatın önünün açılması gerektiğini belirtti. Dokuma ve örme kumaştan üretilen maskelerin standartlarını belirleyen üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Başkan Uğur, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK ve üreticilerle iş birliği ile yürütülen çalışmalarla bez maske standartları belirlendi. Ancak gümrük tarifelerinde cerrahi maskelerle bez maskelerin ihracat şartlarını ayrıştırılması gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilirsek kıyafet kombinlerini bez maskelerle renklendiren dünya markalarının taleplerini karşılayabiliriz” dedi.

İhraç edilecek maske miktarı kadar hibe şartı var

Salgının etkilerinin derinleştiği günlerde Türkiye’nin haklı olarak cerrahi maske ihracatını önce yasakladığını, ardından da ön izne bağladığını hatırlatan Başkan Uğur, bu ürünün ihracının yurt dışına gönderilecek miktar kadar Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) hibe edilmesi ile mümkün olabildiğini, bu şartın uluslararası alanda Türk ihracatçıların rekabet şansını ortadan kaldırdığını belirtti. Dokuma ve örme kumaşlardan yapılan, birden fazla kullanıma uygun, yıkanabilir ve aksesuar olarak da moda akımına giren maskelerin, nonwoven kumaşlardan üretilen cerrahi maskelerle aynı GTİP numarasına sahip olmasından dolayı ihraç edilemediğine dikkat çeken Başkan Uğur, “Dünyanın önde gelen hazır giyim firmaları kendi logolarının kullanıldığı dokuma veya örme kumaştan maske satın almak istemekteler. Bu maskeleri satmanın yanında alışveriş yapan müşterilerine hediye etme yönünde yaklaşımları var. Maske ihracatına getirilen kısıtlama, bu ürünlerin de aynı gümrük tarifesi üzerinden ihraç edilmesi nedeniyle bizim elimizi kolumuzu bağlamakta” diye konuştu.

“Dünya markalarının siparişlerini karşılayarak bu pazarda en etkin ülkelerden biri olabiliriz”

Dokuma ve örme kumaşlardan üretilen maskelerin uzun bir süre giyimin vazgeçilmez aksesuarlarından biri olacağını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Türk Standartları Enstitüsü de kullan-at maskelerin alternatifi olacak şekilde ‘Bez Maske Standartları’nı yayımladığını hatırlatarak “Dünya markaları bu tür maskeleri ‘güvenilir ticaret ortağı’ olarak gördükleri Türk firmalardan almak istiyor. Ancak, şu günlerde artarak gelen bu talepleri karşılayamadığımız için başka ülkelerden temin etme yoluna gidiyorlar. Hükümetimizden, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe çarkların dönmesini sağlayacak, ihracatımızı artırarak bizlere yeni pazarlar ve müşteriler kazandıracak dokuma ve örme kumaşlardan yapılan maske ihracatının önünü bir an önce açmasını talep ediyoruz. Standartlara uygun şekilde bez maske üretimimizi hızlandırıp dünya markalarının siparişlerini karşılayarak bu pazarda en etkin ülkelerden biri olabiliriz.”

AKİB 3 milyon adet cerrahi maske üretip, hibe ediyor

AKİB olarak pandeminin başladığı zamandan bugüne kadar en önemli gündemlerinin insan sağlığı olduğunu vurgulayan AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) öncülüğünde sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu, maske, dezenfektan ve koruyucu malzemelerin üretimi için seferber olduklarını ifade etti. Başkan Uğur, “AKİB olarak 200 bin adet maske ile başlattığımız kampanyada bugün 1,5 milyonu aştık. 1,5 milyon adet daha maskenin üretim sürecini başlattık. Ürettiğimiz maskeleri Adana, Mersin, Kayseri, Hatay, Karaman ve Osmaniye başta olmak üzere valiliklerimizin koordinasyonunda il sağlık müdürlüklerine, üniversite ve şehir hastanelerine ulaştırmaktayız. İhtiyaçlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde bu sayı daha da artacaktır” diye konuştu.