Maske takmayan 7 bin kişiye ceza kesildi

24 Haziran 2020

ANKARA (DÜNYA) – İçişleri Bakanlığı, maske takma zorunluluğuna uymayan 7 bin 17 kişiye idari işlem yapıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgın ortamında halk sağlığı açısından maske takmanın kritik önemde görüldüğü ve bu nedenle il-ilçe umumi hıfzısıhha kurullarının kararına bağlı olarak Valiliklerin il genelinde veya belirli bölgelerde maske takmayı zorunlu kılacak kararlar alabileceği talimatının gönderildiği hatırlatıldı.

Talimatta maske takma zorunluluğu getirilen yerlerde denetimlerin sıkılaştırılması da yer aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, talimat ve kararları takiben, 22 Haziran pazartesi gününden sonra yasağa uymayanlara 900 TL idari para cezası uygulamasının başladığı belirtilerek; “62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde,sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı” bilgisi verildi.