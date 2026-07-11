Mason Greenwood kimdir, kaç yaşında, nereli? Mason Greenwood hangi mevkide oynuyor?

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24 yaşındaki İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilirken futbolcunun bonservisi için Marsilya'ya 39.5 milyon Euro ödenecek. Taraftar resmi imzayı büyük bir heyecanla beklerken "Mason Greenwood kimdir" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Mason Grenwood kimdir?

Mason Greenwood, tam adı Mason Will John Greenwood, 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde doğmuş İngiliz profesyonel futbolcudur. Hücum hattında görev yapan Greenwood; sağ kanat, santrfor ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabilen, iki ayağını da etkili kullanabilen bir oyuncu olarak tanınır.

Kariyerine Manchester United altyapısında başladı ve 2019 yılında A takıma yükseldi. Burada gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken genç yeteneklerinden biri oldu. Daha sonra 2023-24 sezonunda İspanya ekibi Getafe'de kiralık olarak forma giydi. 2024 yazında ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marseille'e transfer oldu.

2025-26 sezonunda Marseille formasıyla etkili bir performans sergileyerek lig ve Avrupa kupalarında önemli sayıda gol ve asist katkısı verdi.

Greenwood'un kariyeri saha dışındaki olaylarla da gündeme geldi. 2022 yılında hakkında ciddi suçlamalar nedeniyle adli süreç başlatıldı ve Manchester United tarafından kadro dışı bırakıldı. 2023 yılında savcılık davayı düşürdü; daha sonra Manchester United yaptığı iç incelemenin ardından oyuncunun kulüpten ayrılacağını açıkladı.