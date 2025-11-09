MasterChef kim elendi? MasterChef'te elenen isim kim oldu, hangi yarışmacı gitti?

MasterChef'te kıyasıya mücadele sürüyor. Milyonların ilgiyle izlediği yarışmada dün akşam bir isim daha hayallerine veda etti. Yarışmayı her gün sıkı şekilde takip edenler şimdi bu ismi öğrenmek istiyor ve "MasterChef kim elendi" diye soruyor.

İlk turdan kimler çıktı?

Bu hafta eleme potasına Çağlar, Gizem, Sümeyye, Muratcan, Furkan, Onur, Sezer girdi. Yarışmacılar ilk olarak şevketibostan ile yaratıcı bir tabak ortaya koydular. Bu tabakta başarılı olan isimler Furkan, Onur, Sezer'di.

MasterChef'te kim elendi?

Çağlar, Gizem, Sümeyye, Muratcan ikinci ve son turda salmonato yapmaya çalıştırlar. Bu turda Danilo Şef'in tabağına en uzak isim Çağlar oldu ve yarışmadan ayrıldı.