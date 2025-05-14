MasterChef Şefi Hazer Amani ve iş dünyasından Metin Özkan CHP’ye katıldı

MasterChef Türkiye’nin 2018 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan ilk sezonunda Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri üyeliği yapan ünlü şef Hazer Amani, yarışmadan ayrıldıktan sonra farklı projelerde yer almıştı. Amani, şimdi ise siyasi bir adımla gündemde.

Amani, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı. CHP’ye katılım rozetini, parti yönetiminde yer alan Gökan Zeybek takdim etti. Amani’nin yanı sıra iş dünyasından Metin Özkan da CHP’ye katılan isimler arasında yer aldı.

Gökan Zeybek’ten sosyal medya paylaşımı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Amani ve Özkan’ın partiye katılımını sosyal medya hesabından duyurdu. Zeybek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı, aydınlık yarınlara inanan iki değerli isim daha aramıza katıldı... Dünyaca ünlü şef Hazer Amani ve başarılı iş adamı Metin Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etme kararı aldı. Genel Başkanımızdan aldığım yetkiyle, CHP rozetlerini kendilerine gururla takdim ettim."