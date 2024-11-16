MasterChef'te eleme heyecanı sürüyor! Potaya giren son isim kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu MasterChef'te, son 11'e girecek yarışmacılar yarın akşamki zorlu mücadelenin ardından belli olacak. Ezgi, Muratcan ve Eda'nın ardından potaya giren son isim ise Alper oldu.

Türk Mutfağı klasiğine modern yorum

15 Kasım akşamı önce bir Türk Mutfağı klasiği olan karnıyarığı kendi yaratıcılıklarıyla birleştirip jüri üyelerine sunan yarışmacılar arasında Erim, Kerem, Semih ve Emre başarılı sunumlarıyla eleme mücadelesine girmekten ilk turda kurtulmayı başardı.

Baharatı en iyi kullanan tur atladı

Eleme potasına gitmemek için yarışan isimler Kaan, Beyza, Alper, Şirin ve Onur olarak belirlendi. İkinci turda yarışmacılar, her biri bir şefi temsil eden kutulardan birini seçti. Mor kutuda Somer Şef'in belirlediği kimyon, beyaz kutuda Danilo Şef'in seçtiği isot, kahverengi kutuda Mehmet Şef'in favorisi sumak vardı. Kimyonu seçen Şirin ve Kaan, isotu seçen Beyza, sumağı seçen ise Onur ve Alper oldu.

Alper'e Mehmet Şef'ten sert uyarı!

Baharat ağırlıklı yaratıcılık tabaklarında jüriyi yeterince etkileymeyen Alper, yarın ilk 11'e girmek için mücadele edecek isimlerin arasına adını yazdırdı.

Mehmet Şef'ten "Yeteneğin var ama bu kafayı değiştirmen gerek. Bu tabaklarla burada duramazsın. Her şey birbirine girmiş, acilen bu kafadan çıkman lazım. Bir rota değişikliğine ihtiyacın var. Kendine gel. Eleme potasına git, kendini test et ve buraya gel" cümlelerini duyan Alper, "Potaya gitmeye çok alıştım. Hafta beni çok yoruyor aslında. Kafamı bir değiştireyim, odaklanayım. Bakalım nasıl olacak" diyerek potaya gidişini dğerlendirdi.

Ezgi, Muratcan, Eda ve Alper arasında yarışmaya veda edecek isim yarın akşam belirlenecek.