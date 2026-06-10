Matematik öğretmeni Mustafa Güler'in Netflix'e karşı açtığı davada karar çıktı

Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Mustafa Güler'in yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü yasal takip neticelendi. Mahkeme heyeti, Güler'in maddi ve manevi tazminat taleplerinin önemli bir bölümünü haklı bularak davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Kararın ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Mustafa Güler, davanın yalnızca bireysel bir hak arayışı olmadığını, dijital platformların içerik üreticilerine, eğitimcilere ve fikir sahiplerine karşı olan hukuki sorumluluklarının anlaşılması adına kritik bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti.

Hukuk mücadelesinde emeğin ve fikri üretimin korunmasının önemine değinen Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık üç yıldır sürdürdüğüm bu hukuk mücadelesinde; emeğin, fikrî üretimin ve bireysel hakların korunması adına önemli bir karar verilmiş olmasını son derece değerli buluyorum. Başından beri hukuka ve adalet mekanizmasına olan güvenimi korudum. Verilen kararın; emek veren, üreten ve hakkını hukuk yoluyla arayan herkes adına anlamlı bir gelişme olduğuna inanıyorum."