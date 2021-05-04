MATSO Başkanı Ahmet Boztaş kimdir? Ahmet Boztaş koronavirüse yenildi
Geçen yıl kalp ameliyatı geçiren ve 27 Mart'ta Covid-19 testi pozitif çıkan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş hayatını kaybetti. 26 Nisan'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde entübe edilen Ahmet Boztaş, aldığı tüm tedbirlere rağmen Covid-19'a yakalandığını söylerken, "Bu işin şakası yok" demişti.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz yıl kalp ameliyatı geçiren, 27 Mart'ta ise Covid-19 testi pozitif çıkan Ahmet Boztaş, 26 Nisan'da entübe edilmişti. 38 gündür tedavisi devam eden Ahmet Boztaş, bugün saat 08.30 sıralarında yaşamını yitirdi.
Boztaş’ın cenazesinin bugün ailesi tarafından alınarak Manavgat Hisar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Ahmet Boztaş, 8 Haziran 20213 tarihinde yapılan seçimin ardından MATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmişti.