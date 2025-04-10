Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada duruşma 8 Mayıs'a ertelendi

İstanbul, Kadıköy'deki bir bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan ve 09 Şubat 2025'de hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında bugün sanıklar hakim karşısına çıktı.

Kartal’daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün ilk duruşmaya tutuklu sanıklar B.B. (16) ve U.B. (15) katıldı. Minguzzi ailesi de duruşmada hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu.

İkinci duruşma 8 Mayıs'ta

Duruşmayı çok sayıda siyasetçi ve sanatçı da yakında takip ederken davanın ikinci duruşması, 8 Mayıs gününe ertelendi.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.