Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 yeni gözaltı kararı

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verdi.

Gözaltı talimatı verilen kişilerin de daha önce tutuklanan iki sanık gibi 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Minguzzi Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir’in, saldırının iki kişiyle sınırlı olmadığını ve olayda dört failin bulunduğunu belirterek savcılığa başvurduğu biliniyordu.

Yürütülen soruşturmada incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden, olay yerinde iki şüphelinin daha bulunduğu tespit edildi. Yeni gözaltılarla birlikte davada fail sayısının artabileceği değerlendiriliyor.