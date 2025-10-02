Mattia Ahmet Minguzzi davasında ara karar!

Kadıköy'de kaykay malzemesi almaya giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada dört sanık ilk kez birlikte hakim karşısına çıktı.

Olay günü saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen 15 yaşındaki B.B. ve U.B. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 ila 24 yıl hapis cezası talep ediliyor. Sanıklarla birlikte oldukları tespit edilen M.A.D. ve A.Ö. için ise "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan hazırlanan iddianame, ana dava dosyasıyla birleştirildi.

Birleşen dosya kapsamında sanıklar, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez bir arada yargılandı. Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ile ailenin avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 21 Ekim'e erteledi. Bu duruşmada dosyadaki gelişmelerin yeniden ele alınması ve sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor.