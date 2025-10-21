Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar günü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pazarda bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili davada karar aşamasına gelindi.

24 Ocak 2025'te meydana gelen olayda, pazarda çıkan tartışma sırasında Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından B.B. ve U.B. tutuklanmıştı. İki sanık hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası talep edilirken, olaya yardım ettikleri iddia edilen M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise “çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım” suçundan dava açılmıştı.

Duruşmaya çok sayıda vatandaş katıldı

Davanın altıncı celsesi, Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Minguzzi'nin ailesi, taraf avukatları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahkeme salonunun önünde toplanan kalabalık, "Mattia Ahmet için adalet" sloganları attı.

Bir önceki duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sunmuş, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. için 24 yıl, diğer sanıklar A.Ö. ve M.A.D. için 20 yıl hapis cezası talep etmişti.

Mahkemede bugün kararın açıklanması bekleniyor. Minguzzi ailesi, oğulları için uzun süredir adalet mücadelesi veriyor.