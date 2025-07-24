Mattia Ahmet Minguzzi davasında sıcak gelişme!
14 yaşındaki vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında sıcak gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin kamera kayıtları sonrası tutuklanan iki çocuk hakkında açılan dava kabul edildi.
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İstanbul Kadıköy'de yaşanan cinayet soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
4 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin ortaya çıkan kamera kayıtları sonrası gözaltına alınıp tutuklanan iki çocuk hakkında açılan dava kabul edildi.
Duruşma 2 Ekim'de
Dosya ana dava ile birleştirildi. Suça sürüklenen çocuklar hazırlanan dosya kapsamında 2 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkacak.