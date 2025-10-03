Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni delil! Sanığın mektubu dosyada

Kadıköy'de 24 Ocak'ta 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava sürüyor. Tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar, sanıklara yardım ettiği iddia edilen M.A.D. ve A.Ö. ise 'çocuğu kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanıklardan B.B.'nin diğer sanık U.B.'ye yazdığı mektup, ceza infaz kurumu tarafından sakıncalı bulunarak tutanak altına alındı ve dosyaya delil olarak eklendi.

"Aslanlar gibi yatar çıkarız"

Mektupta B.B.'nin, "Napıyon gardaşım, keyfin rahatın yerinde mi? Durumun iyidir inşallah. Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Babanlar sana bakıyor mu? Neyse baba sen canını sıkma, 1 seneye çıkarsın. Zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan. Seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın. Kimseye kendini ezdirme. Kimseyi de ezme. Kendi düzenini kur, benim burada düzenim var. Neyse güzel ifade verelim de Abdi'yle Ayberk çıksın. Ayberk yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Boş yere kendilerini yaktılar. Bana fotoğraf yolla. Allah'ın izniyle çıkarız. Kendine dikkat et, seviyorum seni" ifadeleri yer aldı.

Mektup ceza infaz kurumu tarafından 'kısmen sakıncalı ifadeler içerdiği' gerekçesiyle tutanak altına alındı. Dava dosyasına eklenen mektup hakkında, Mektup hakkında, 'Soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştirebileceği, suçu övme ve özendirmeye dair ifadeler içerdiği' bildirildi.