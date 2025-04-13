Mattia Ahmet Minguzzi mezarı başında anıldı

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, ölümünün ardından ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Bahçelievler Osmaniye Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine, Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile “Gurbetçi Gençler” taraftar grubu üyeleri katıldı. Katılımcılar, genç yaşta hayatını kaybeden Minguzzi’nin mezarı başında dua ederek ailesine taziyelerini iletti. Anne Minguzzi ise gözyaşlarını tutamadı.

Törende konuşan Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Minguzzi ailesine desteklerini yineleyerek “Her zaman yanlarında olacağız” dedi. Olay sonrası ailenin tehdit edilmesine tepki gösteren Öksüz, “Devletimizin gerekeni yapacağından kuşkumuz yok. Bir annenin evladını kaybetmesi yetmiyormuş gibi bir de tehdit edilmesi kabul edilemez. Bu tür olaylara devletimiz müsaade etmez” ifadelerini kullandı.

Anma töreninin ardından Minguzzi'nin anısına lokma dağıtıldı.

Ne olmuştu?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılanması devam ediyor.