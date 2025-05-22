Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı Ataşehir’de yaşatılacak

Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde bir sokak pazarında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Ataşehir Belediyesi anlamlı bir adım attı. Genç yaşta yaşamını yitiren Ahmet’in adını yaşatmak amacıyla Atatürk Mahallesi’nde bulunan 8 Mart Kadın Eli Parkı’ndaki kaykay pisti yenilenecek ve bu alana "Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Pisti" ismi verilecek.

Yaklaşık 11 bin metrekarelik park alanında yer alan 500 metrekarelik kaykay pisti baştan aşağı yenilenerek çocuk ve gençlerin güvenle spor yapabilecekleri bir alan haline getirilecek. Proje kapsamında sadece pist değil, park içerisindeki spor alanları da çoğaltılacak. Böylece gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları ve spora yönelmeleri hedefleniyor.

Çocukların ve gençlerin güvenliğini ön planda tutan belediye, spor yapanların kask, dizlik ve dirsek pedleri gibi ekipmanlarla korunmasını da sağlayacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi ziyaret ederek projeye ilişkin bilgi verdi. Ahmet’in çok sevdiği kaykay sporuna yönelik bir alanı onun anısına dönüştüreceklerini ifade eden Adıgüzel, toplumda bu tür acı olaylara karşı farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

Başkan Adıgüzel, “Vakur duruşuyla, gösterdiği dirayetle bu topraklarda bir annenin mücadelesinin sınırının olmadığını bizlere bir kez daha hatırlatan Yasemin Hanım ile yürekten bir sohbet gerçekleştirdik. Bizlerin de yüreğinde derin bir iz bırakan Mattia Ahmet evladımızın ismini Ataşehir’de yaşatacağız. Bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, ailesi ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum” dedi.