Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 6 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 1 kişinin daha yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, böylece konuyla ilgili yakalanan şüpheli sayısının 6'ya ulaştığını duyurdu.

"4'ü suça sürüklenen çocuk"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 4’ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere, diğer şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildiğini aktardı:

"15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.

4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık.

Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.



Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.



4’ü Suça… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 10, 2025

1 şüpheli de Gümüşhane'de yakalandı

Bakan Yerlikaya bu paylaşımının ardından, 1 şüphelinin daha yakalandığını kaydetti:

“YENİ GELİŞME” Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. isimli şahsın GÜMÜŞHANE’de olduğu belirlenmiş;

İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane’de yakalanmıştır. Dün yakalanan 5 şüpheli birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır.

Kamuoyu saygıyla duyurulur."

Mezarına çirkin saldırı

Öte yandan, dün Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin görülecek ilk duruşmanın öncesinde kabrine saldırı düzenlendi. Minguzzi'nin kabrinin etrafındaki çitlerin kırıldığı, kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Minguzzi'nin cinayetine ilişkin davada duruşma ise 8 Mayıs'a ertelendi.