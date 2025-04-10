Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri hakim karşısında (Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, neden öldü?)

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki bir bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran küçük çocuğun 09 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Bugün Minguzzi'nin katilleri hakim karşısına çıkarken, Mattia Ahmet Minguzzi’yi kim öldürdü, Mattia Ahmet Minguzzi neden öldü, Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir merak ediliyor.

Mattia Ahmet Minguzzi kimdir?

Türk bir anne ve İtalyan bir babanın tek çocuğu olan, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisiydi. 3 dil bilen aynı zamanda İtalyan vatandaşı da olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin en büyük hobilerinden biri kaykay kaymaktı.

Beyoğlu Galata'da Firuzağa Mahallesi'nde yaşayan Mattia ve iki arkadaşı da olay günü kaykay malzemesi ve kıyafeti bakmak için Kadıköy'deki bit pazarına gitmişti.

Minguzzi olayı nedir?

Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak 2025'te Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda arkadaşları ile alışveriş yaparken B.B.(15) 'Çok yakışıklısın' diyerek laf atmış, Mattia ise, 'Pardon kardeşim' diyerek cevap vermişti. İkili arasında sözlü tartışma yaşanırken, bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıkmış, esnaf kavgayı ayırdıktan sonra B.B.(15), koşarak geri dönüp Mattia'ya bıçakla saldırmışt. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Mattia Ahmet Minguzzi yere yığılırken, diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içindeki çocuğa tekmeler atmıştı.

Yürek yakan görüntüler güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedilmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi neden öldü?

Çok fazla kan kaybeden, bacağından, kolundan, sırtından, göğsünden defalarca bıçaklanan ve hastanede 14 gün yaşam mücadelesi veren Mattia Ahmet Minguzzi'nin 8 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşmiş, 9 Şubat'ta da hayatını kaybetmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi’yi kim öldürdü?

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri, B.B. ve U.B. olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan haklarında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

B.B. savcılıkta verdiği ifadede pazara gezmeye gittiğini ve maktul ile pazarda karşılaştığını, küfür ettiği için Miguizzi'yi birden çok kez bıçakladığını, yere düştükten sonra bıçaklamayı bıraktığını söylemişti.