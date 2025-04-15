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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldıran kişi tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldıran kişi tutuklandı. Şüpheli D.A'nın gözaltına alındığını dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu.

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldıran kişi tutuklandı
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İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 yaşındaki D.A'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli D.A, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

10 Nisan'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin görülecek davanın ilk duruşması öncesi mezarına saldırı düzenlenmişti.

Kabrin etrafındaki çitler kırılarak, kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görülmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırganın yakalandığını duyurmuştu.

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Kaynak: HABER MERKEZİ