Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheliye 4 yıla kadar hapis talebi

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip ettiği gerekçesiyle tutuklanan 67 yaşındaki şüpheli hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip ettiği iddiasıyla tutuklanan 67 yaşındaki Duran A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Duran A.'nın “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli, ifadesinde mezarlıkta yaşadığını, olayı planlı gerçekleştirmediğini, haberlerden etkilendiğini ve sinirle hareket ettiğini öne sürdü. Olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da maddi menfaat almadığını savundu.

Davanın ikinci duruşması 8 Mayıs'ta görülecek

Mattia Ahmet Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğluydu. Genç yaşta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, olay kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Cinayet davası kapsamında sanıklar hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 ila 24 yıl arası hapis cezası talep ediliyor. Davanın ikinci duruşması 8 Mayıs'ta görülecek.