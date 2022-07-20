Mavi kategoride aranan terörist MİT'in operasyonuyla yakalandı

Mavi kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik'in, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildiği açıklandı.

Çelik'in eşi ile birlikte aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız’a yönelik saldırıda yer aldığı öğrenildi.

Çelik'in Kulaksız’ın şehit olmasına neden olan saldırının son faili olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Çelik, 2015’te Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içerisinde de yer aldı. Eylemin ardından Suriye'ye geçerek örgütsel faaliyetlerine orada devam etti. Örgütsel faaliyetlerini Avrupa’da sürdürmesi için görevlendirilen Çelik, MİT tarafından düzenlenen operasyonla Avrupa’ya geçemeden yakalandı.

Kulaksız'ın şehit olduğu saldırı ile ilgili 8’i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme”, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30’ar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.