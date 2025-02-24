'Mavi Marmara' gemisi satışa çıkarıldı

31 Mayıs 2010’da Antalya’dan yola çıkarak abluka altındaki Gazze’ye yardım malzemesi götürürken İsrail komandoları tarafından baskına uğrayan Mavi Marmara gemisinin satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre, Mavi Marmara, 'Anatolia' adıyla Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ünye Limanı'nda rıhtıma bağlı durumda 47 milyon 500 bin lira muhammen bedelle icradan satılacak.

Söz konusu satışa ilişkin ilk ihale 15 Nisan'da saat 14.00'te ikinci ihale ise 15 Mayıs'ta aynı saatte gerçekleştirilecek.

'Anatolian' ismiyle satışta

İsrail'in saldırısı sonrası Aşdod Limanı’na çekilen gemi, şimdiyse Anatolian ismiyle satışta. 2019’da Komorlar Bayrağı’na geçen gemi, üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için 2021’de açık arttırma sonucu bir şirkete satıldı ve büyük bir tadilatla Ro-Ro kargo gemisine dönüştürüldü.

Mavi Marmara’nın hikâyesi

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. tarafından 1989’da İstanbul’da inşasına başlanan ve 1994’te Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nce (TDİ) hizmete alınan Mavi Marmara, ilk olarak Avşa Adası seferlerinde kullanılmaya başlandı. 2005’te İDO’ya devredilen gemi, üç kez yapılan ihaleler sonrası İstanbul’da faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı’na satıldı.

İHH, gemiyi “Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım” kampanyasıyla Gazze’ye yardımlar taşımak için kullandı.

31 Mayıs 2010’da Gazze’ye yardım ulaştırmak için Antalya’dan yola çıkan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı, iki ülke arasında çok ciddi bir krize neden oldu. 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından ikili ilişkiler uzunca bir süre düzelmedi.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail’in müdahalesini bir “devlet terörizmi” olarak yorumlarken, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu olayın iki ülke arasındaki ilişkileri geri dönülmez bir biçimde zedeleyebileceğini belirtti. Nitekim 2 Eylül 2011’de Türkiye İsrail ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürdü ve bir süre sonra da askeri işbirliğini askıya aldı.

Türkiye ve İsrail, Mavi Marmara krizinin ardından dönemin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Barack Obama’nın inisiyatifi ile uzlaşmaya çalıştı. 22 Mart 2013’te Başbakan Erdoğan ile dönemin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti ve Netanyahu yaşanan olaylar için özür diledi. Netanyahu ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden kişilerin ailelerine tazminat ödeneceği sözünü verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Haziran Çarşamba akşamı Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği iftarda, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik alınan kararla ilgil yapmış olduğu değerlendirmede 31 Mayıs 2010'da yaşanan Mavi Marmara olayı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, Gazze'de uygulanan İsrail ambargosunu delme amacıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisinin düzenleyicisi olan İHH'nın kendisine sormadan bu organizasyonu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Erdoğan, "Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz?" dedi.





