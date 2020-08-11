11 Ağustos 2020

Hidrokarbon arama çalışmalarına devam eden Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarına ulaşmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan 'Mavi Vatan' ve 'Oruç Reis' hashtaglerini kullanarak paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Mavi Vatan hashtagı ile yaptığı paylaşımında, "Mücadele azmini tarihin her devrine cesaretiyle nakşetmiş ve var olma hakkını mücadelesiyle tasdik ettirmiş aziz milletimizin Mavi Vatan’daki kahraman evlatlarını selamlıyorum. Yolunuz, milletimizin bahtı gibi açık olsun." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından "Mavi Vatan nedir?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Mavi Vatan nedir?

Mavi Vatan, Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki denizci politikasını şekilleştiren doktrindir.

2015 sonrasında Türkiye'nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur. İlişkili İleri Savunma doktrini, dış politikanın militarizasyonu ve askeri güç kullanımının diplomasiden öne çıkartılması, Türkiye’nin savunmasının sınır ötesi alanlardan başlatılması ve bu stratejiyi uygulamaya yönelik bir askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi ile karakterize edilmiştir.

'Mavi Vatan' terimi ilk olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ortaya atılmıştır. 14 Haziran 2006 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen Karadeniz ve Deniz Güvenliği konulu sempozyumda ilk kez yine Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ilk kez kullanılmıştır. Cem Gürdeniz'in emekliliği sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından geliştirilmiş ve daha spesifik hale dönüştürülmüştür.