Mavi Vatan'a yapay zeka kalkanı: ASELSAN ve Deniz Kuvvetleri el ele

ASELSAN, milli savunma teknolojilerindeki liderliğini denizlere taşıyarak Mavi Vatan’ın korunmasına yönelik yapay zeka tabanlı stratejik bir adım attı. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 kapsamında, ASELSAN ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Anlaşmaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol imza attı. Bu kapsamda, ASELSAN tarafından geliştirilen sonar, radar, optik ve elektronik harp sistemlerine yapay zeka destekli karar alma ve veri işleme yetenekleri kazandırılacak. Aynı zamanda ARMERKOM yerleşkesinde Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Merkezi kurulacak.

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, törende yaptığı açıklamada, ASELSAN’ın yalnızca fiziksel savunma sistemleriyle değil, elektronik harp ve siber alandaki çözümleriyle de sahada olduğunu vurguladı.

Akyol, bu imzayla birlikte savunma teknolojilerine bir üst katman olarak “bilişsel katmanı” da eklediklerini belirterek, “Bilişsellik, sistemlerin yapay zeka ile donatılmasıdır. Bu sayede daha hızlı algılama, karar verme ve reaksiyon mümkün olacak” dedi.

Oramiral Tatlıoğlu ise, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yapay zeka alanında özel bir birim oluşturduğunu belirterek, “Gemi inşasından torpidoya kadar tüm sistemleri yerli ve milli üretiyoruz. Şimdi ASELSAN ile birlikte ARMERKOM’da Yapay Zeka Merkezimizi kurarak ağ destekli algoritmalarla donatılmış yeni nesil deniz gücünü oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Bu iş birliği ile ASELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sadece denizlerde değil, aynı zamanda veri, hız ve zeka üstünlüğüyle geleceğin savaş ortamına hazırlanmış bir savunma vizyonunu hayata geçirmeyi hedefliyor.