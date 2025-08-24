Mavi Vatan'da büyük gurur! Türkiye'nin gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği askeri gemi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona ile TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayan geçiş töreni, Sarıyer merkez ve Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli-Bebek hattı, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında vatandaşlarca takip edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Savarona, TCG Anadolu ve 7 gemi ile icra edilen töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden takip etti.

Gemilerdeki askeri mürettebat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve denizcilere özgü selamlama şekli olan çimariva ile selamladı.

Çalışma ofisinin açık alanında gemileri seyreden Erdoğan, mürettebata ve tören vesilesiyle gemide bulunan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selamla esnasında TCG Anadolu gemisinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, "Savunma Bakanım, bütün Kuvvet Komutanlarım, hep birlikte şu anda sizleri selamlıyoruz." dedi.

Bu sırada TCG Anadolu gemisindeki çocuklar kırmızı-beyaz balonları gökyüzüne bıraktı, ellerinde Türk bayrağı ve TEKNOFEST flaması bulunan gençler, üzerinde "Mavi Vatan 30-31 Ağustos 2025 İstanbul Tersanesi Komutanlığı" yazan ve #milliteknolojihamlesi etiketi bulunan pankart açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, selamlama sırasında eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Emine Erdoğan'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da rengi olan beyaz kıyafet giydiği görüldü.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen geçiş töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gemileri selamlamasının ardından sona erdi.