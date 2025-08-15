Mavi Vatan’da stratejik güç: MİDLAS ve HİSAR-D RF testten geçti

Türk savunma sanayii, milli imkanlarla geliştirilen sistemlerin denizlerdeki gücünü bir kez daha kanıtladı. ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ile TCG İSTANBUL’dan HİSAR-D RF füzesiyle yapılan atış testi başarıyla sonuçlandı.

Görgün: “Mavi vatanın ufuklarından yükselen yeni bir başarı”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Mavi vatanın ufuklarından yükselen yeni bir başarı hikayesi daha yazıldı. Bu tekrar edilen test, sistemlerimizin güvenilirliğini ve savunma sanayiimizdeki birlikte çalışma kültürünü ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

ASELSAN’dan radar, ROKETSAN’dan füze

Test sırasında ASELSAN tarafından geliştirilen CENK 400-N 4 Boyutlu Arama Radarı, AKREP 300-N Atış Kontrol Radarı ve Hisar-D Atış Kontrol Sistemi devreye girdi. GÜDÜ 200-MG Veri Bağı Yer Donanımı, füze ile çift yönlü iletişim sağlarken, AGRAS RF arayıcı başlık da hedefin imha edilmesini sağladı.

🚀 #HİSAR-D RF Hava Savunma Füzesi

🛳️ Platform: TCG İstanbul

Lançer Sistemi: #MİDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi



Mavi Vatan'dan Gök Vatan'a uzanan savunma hattımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.

Tam entegre milli çözümler

ASELSAN, HAVELSAN, STM ve ROKETSAN’ın omuz omuza yürüttüğü çalışmalar sayesinde, sistemlerin tam koordinasyon içinde çalıştığı test, milli teknolojilerin modern deniz harbine yönelik kabiliyetlerini ortaya koydu. Görgün, testte emeği geçen tüm mühendis ve Deniz Kuvvetleri personeline teşekkür etti.