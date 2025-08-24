Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul Boğazı'nda!

Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' kapsamında TCG Anadolu, sabah 06.30'da Sarayburnu'ndan hareket ederek İstanbul Boğazı'ndaki törene katıldı.

TCG Anadolu'ya, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı eşlik etti. Sabah Karadeniz açıklarında buluşan gemilerin seyri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün güneyine doğru yönelmeleriyle başladı.

Geçiş programı kapsamında 250 öğrenci de TCG Anadolu'da yer aldı. Gemiler, 16.00'da Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya, ardından Emirgan, Kanlıca, Rumelihisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçişlerini sürdürdü. 16.50'den itibaren ise Beşiktaş, Üsküdar, Dolmabahçe ve Sarayburnu sahillerinden izlenebileceği öngörülüyor.

Çimariva selamlaması yapılacak

Saat 17.00-17.30 arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda bulunacağı sırada, 21 pare top atışıyla birlikte donanma personeli gemi boyunca çimariva selamlaması gerçekleştirecek.

Mavi Vatan Boğaz Geçişi sırasında, TCG Anadolu ve TCG Savarona; TEKNOFEST yarışmacıları, şehit çocukları ve sevgi evlerinde kalan çocuklara ev sahipliği yapacak. Etkinlik boyunca çocuklar ellerindeki kırmızı-beyaz balonları gökyüzüne bırakacak. Geçişin Moda ve Caddebostan üzerinden Maltepe Sahili'nde sona ermesi planlanıyor.