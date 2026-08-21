Mavi Vatan’ın koruyucuları TEKNOFEST’te

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TEKNOFEST kapsamında Bayraktar KALKAN DİHA'nın envantere alınmasına yönelik tören düzenlendi. FNSS Savunma Sistemleri AŞ de TEKNOFEST Mavi Vatan'da çok maksatlı modüler insansız amfibi aracı İ-ZAHA'nın tanıtımını yaptı.

Bakan Yaşar Güler, TEKNOFEST'lerin gençleri bilim ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan, üretme kültürünü toplumun her kesimine yaygınlaştıran ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli platformlar haline geldiğini kaydetti.

Selçuk Bayraktar da TEKNOFEST ikliminin Güneydoğu'ya taşınacağını duyurarak vatandaşları 30 Eylül'de Şanlıurfa'da başlayacak TEKNOFEST Güneydoğu'ya davet etti.