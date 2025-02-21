Maydonoz Döner’in sahibi Ömer Şeyhin kimdir? Kaç yaşında, nereli?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "KISKAÇ-40" operasyonunda, FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen ve operasyona ilişkin görüntülerde Maydonoz Döner olduğu anlaşılan restoran zinciri üzerinden 353 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, restoran zincirinin franchise (isim hakkı) sistemiyle örgütle bağlantılı kişilere iş olanağı sağladığını ve gelirlerini örgüte aktardığını belirtti.

RTB (Referans Temelli Büyüme) adı verilen sistemle örgütle bağlantısı olmayan kişilere franchise verilmediği tespit edilirken, gelirlerin farklı esnaf grupları ve kuyumcular üzerinden aklanarak takibinin zorlaştırıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, bayilerde örgütsel toplantılar düzenlendiği ve finansal işlemlerin "ürün satın alımı" şeklinde faturalandırılarak gizlendiği bildirildi.

Maydonoz Döner’in sahibi kim? Ömer Şeyhin kimdir?

Maydonoz Döner’in kurucu ortaklarından biri olan Ömer Şeyhin, şirketin Franchise Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor. İş dünyasında önemli bir isim olan Şeyhin, restoran zincirinin uluslararası büyüme stratejisini yöneten kişilerden biri.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde İşletme Yönetimi eğitimi aldığı biliniyor. Aslen Erzurumlu olan Şeyhin’in evli olduğu da edinilen bilgiler arasında.

Maydonoz Döner’in büyüme süreci

Maydonoz Döner, 2018 yılında kurulduktan sonra franchise modeliyle hızla genişledi. Bugün dünya çapında üç kıtada, sekiz ülkede ve 87 şehirde 410’un üzerinde şubesiyle faaliyet gösteriyor. Şirketin kısa sürede yakaladığı bu büyüme ivmesi, sektör içinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.