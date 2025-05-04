Mayıs ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? Kira artışı ne zaman belli olacak?

TÜİK enflasyon rakamlarını yarın saat 10.00'da açıklanacak. Milyonlarca kiracı mayıs ayı kira artış oranını öğrenmek istiyor. Gözler TÜİK'e çevrilmişken "Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusu sıkça geliyor. İşte son durum...

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Mayıs ayı kira artış oranı açıklanmış değil. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kira artış oranı da belli olacak. Nisan ayı kira artış oranının ise üst sınırı 51,26 olarak açıklanmıştı.

AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,24 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24), bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.