Mazhar Alanson: Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Mazhar Alanson, Eda Alanson'un kaybı sonrası Instagram hesabından paylaşım yaptı. Alanson paylaşımında "Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu. Yarın öğle namazı ile Fatih Camii'nden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" ifadelerini kullandı.

“Büsbütün üzmemek olmamalı hedefiniz”

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden ise Alanson'u arayanlara bir ricada bulundu.

Suden paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür. Bir tek ricam olacak Mazhar'ı arayıp Mazhar'dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmemek olmamalı hedefiniz."