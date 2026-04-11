Mazota indirim gelecek mi, benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları düşecek mi, artacak mı?
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gece yarısı mazota ve benzine zam gelirken yarın için herhangi bir zam veya indirim olup olmayacağı araştırılıyor. İşte son durum...
ABD/İsrail-İran savaşı sonrası Brent petrol yükselirken benzin ve motorin fiyatları da arttı. Brent petrolde oynaklık devam ederken geçen hafta yüzde 14'lük bir düşüş yaşandı. Şimdi benzin ve morotine indirim gelip gelmeyeceği araştırılıyor.
Mazota ve benzine indirim gelecek mi?
Akaryakıt fiyatlarına pazartesinden itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Motorine 4,35 TL indirim yapılması öngörülüyor.
11 Nisan 2026 benzin, mazot ve LPG fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.63 TL
Motorin: 76,56 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.49 TL
Motorin: 76,42 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 63.61 TL
Motorin: 77.69 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 63.88 TL
Motorin: 77.97 TL
LPG: 34.79 TL