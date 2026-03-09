Mazota zam geldi mi? Benzin fiyatları artacak mı? Akaryakıt zammı var mı?

Brent petroldaki artış durmuyor. Bugün saat 10.21 itibarıyla Brent petrolde yüzde 15'lik bir artış var. Dünya savaşın bitip bitmeyeceğine odaklanırken ger gün mazot ve benzine de zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren bir artış bekleniyor.

Mazota zam geldi mi?

Edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren mazota 53 kuruş, benzine 38 kuruş zam bekleniyor.

9 Mart 2026 akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 59.89 TL

Motorin: 64.70 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 59.73 TL

Motorin: 64.54 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 60.85 TL

Motorin: 65.81 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 61.13 TL

Motorin: 66.09 TL

LPG: 30.29 TL