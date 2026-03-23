Mazota zam geldi mi, gelecek mi? Benzine zam var mı, fiyatları arttı mı?
Brent petrol fiyatlarında aşırı volatilite devam ediyor. Bugün 114,60 doları gören Brent petrol ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası 96 dolarlara kadar düştü. Fiyatların artması mazota ve benzine de yansıyor. Neredeyse her gün zam haberi gelirken bu gece yarısından itibaren artış olup olmayacağı merak ediliyor.
ABD/İsrail-İran savaşı 24. gününde... Bugün Brent petrol fiyatlarında yüzde 9'luk bir düşüş söz konusu... ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatları sert geriledi. Vatandaşlar mazot ve benzin fiyatlarını araştırıyor. "Mazota zam geldi mi" sorusu sıkça geliyor.
Mazota zam geldi mi?
Edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam bekleniyor.
Motorin fiyatları İstanbul’da 77,68 TL’ye, Ankara’da 78,80 TL’ye, İzmir’de ise 79,08 TL’ye yükselecek.
Benzin fiyatları ise zam sonrası İstanbul’da 62,95 TL, Ankara’da 63,90 TL ve İzmir’de 64,19 TL seviyelerine çıkacak.