MBS 3 bin 97 sürekli işçi alımı kura sonuçları ilan edildi mi? İsim listesi ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığının işçi alımı kurası 14 Ağutos'ta gerçekleşti. Aradan 4 gün geçerken sonuçlar ilan edilmedi. Yoğun bir sorgulama söz konusu ve "MBS 3 bin 97 sürekli işçi alımı kura sonuçları ilan edildi mi" sorusu her geçen dakika artıyor.

MBS 3 bin 97 sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığından 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeni bir duyuru gelmiş değil. Bu hafta içinde isimlerin ilan edilmesi bekleniyor.

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.