MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI... DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB - MBSTS) sonuçları bugün ilan edildi. ÖSYM beklenen haberi az önce duyurdu.
12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-DİB-MBSTS) sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM sonuçları saat 10.00'da resmen duyurdu.
DİB - MBSTS sonuçları açıklandı
ÖSYM, saat 10.00'da yaptığı duyuru ile "12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." diye belirtti.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.