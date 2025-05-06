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MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI... DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB - MBSTS) sonuçları bugün ilan edildi. ÖSYM beklenen haberi az önce duyurdu.

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MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI... DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı
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12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-DİB-MBSTS) sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM sonuçları saat 10.00'da resmen duyurdu.

DİB - MBSTS sonuçları açıklandı

ÖSYM, saat 10.00'da yaptığı duyuru ile "12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." diye belirtti.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

MBSTS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

 

Kaynak: HABER MERKEZİ