MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor

10 Haziran 2019

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek.

Bu yıl, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak.

Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak.

Bakanlığın 1 Haziran'da yaptığı LGS kapsamındaki merkezi sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında çocuklarının spor, sanat ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt için bugünden itibaren 28 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

Öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılacak ortaokul başarı puanı, ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacağından bu öğrencilerin LGS merkezi sınav puanları, yetenek sınavlarında dikkate alınmayacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfını bitiren öğrenciler, dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden en fazla iki okul müdürlüğüne başvurabilecekler.

Öğrencilerin listeleri 29-30 Haziran'da açıklandıktan sonra Temmuz ayının ilk haftasında yetenek sınavları tamamlanacak ve öğrencilerin kayıtları LGS sonuçlarına bakılmadan yapılabilecek.

Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 1-5 Temmuz'da komisyonlarca yapılacak. Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak, değerlendirmeye alınmayacak.

Yetenek sınavında 50 ve üzerinde puan alanların ise yetenek sınavının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak.

En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 5 Temmuz'da mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına 11 bine yakın öğrenci yerleştirilmesi planlanıyor.

BİLSEM öğrencileri direkt kayıt olabilecek

Bu liselere öğrenci seçimi için yetenek sınavı, bölümler bazında oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlar liselerinde, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmak ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesi için eğitimler veriliyor. Uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrenciler, yetenek komisyonu olmadan güzel sanatlar liselerine direkt kayıtlarını yaptırabilecek.

Görsel sanatlar ile müzik bölümleri bulunan güzel sanatlar liselerinde Türkiye genelinde 82 okulda 16 bin 50 öğrenci eğitim alıyor. Geçen sene güzel sanatlar lisesine 4 bin 910 öğrenci alındı.

Spor alanında nitelikli öğrenciler yetiştiriliyor

Spor liselerinde ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırılarak bu alanda nitelikli insan yetiştirilmesi yönünde eğitim öğretim faaliyetleri yürütülüyor.

Bu liselere giriş için komisyonlar aracılığıyla yapılan yetenek sınavlarında, öğrencilerin esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve hız, kuvvet, ritm, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılıyor.

Takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli öğrencilere, belirlenen ölçütlere göre daha fazla puan veriliyor. Geçen yıl spor liselerine Türkiye genelinde 6 bin 236 öğrenci kayıt yaptırdı.

Milli sporcu unvanı kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin, spor liselerine kayıtları yetenek komisyonu kurulmadan yapılabiliyor. Türkiye'de 76 spor lisesinde 17 bin 850 öğrenci eğitim alıyor.

Güzel sanatlarda 2 bin 447, spor liselerinde bin 313 öğretmen görev yapıyor.

Kaynak: AA