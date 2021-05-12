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MEB: 17 Mayıs'ta okullarda uzaktan eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, 17 Mayıs Pazartesi günü okullarda uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak."

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