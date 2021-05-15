MEB: 499 bin öğretmen ve okul çalışanına aşı randevusu açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için COVID-19 aşısı olma imkanı sağlandığını bildirdi.

Ülke genelinde, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli aşı uygulaması devam ediyor.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere toplam 499 bin personele aşı randevusu açıldı.

Böylelikle, öğretmen ve okul çalışanı sayısının yüzde 40'ına ulaşıldı.