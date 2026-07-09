MEB AGS ve ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AGS sınavı ne zaman?

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Sözleşmeli öğretmen adayları 26 Temmuz'da Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavına girecekler. Adayları şu sıra bir numaralı gündemi sınav giriş belgeleri... Tarihler konusunda bilgi almak isteyenler "MEB AGS ve ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

MEB AGS ve ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 MEB AGS ve ÖABT sınavı 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu sebeple gözler 16 Temmuz'a çevrilmiş durumda...

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.