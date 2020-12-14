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MEB: Ana sınıfları hariç anaokulları yüz yüze eğitime geçecek

Ana sınıfları hariç resmi ve özel tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, COVID-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, COVID-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."