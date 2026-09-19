MEB AÖL kayıt ve kayıt yenileme son gün ne zaman, ücret ne kadar? AÖL kayıt nasıl yapılır?

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Açık Öğretim Lisesi'nde okumak isteyen adaylar kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine odaklanmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta tarihleri duyururken bundan haberdar olmayanlar "MEB AÖL kayıt ve kayıt yenileme son gün ne zaman", "AÖL kayıt nasıl yapılır" sorusuna cevap arıyor.

MEB AÖL kayıt ve kayıt yenileme son gün ne zaman?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir" denildi.

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Kayıt yenileme nasıl yapılır?



Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin, durumlarına göre halk eğitimi merkezi müdürlüklerine veya ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler ise 750 TL kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra işlemlerini tamamlayabilecek.

Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenciler, 444 0 632 MEBİM üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca AÖL'de kayıtlı öğrenciler, 2025-3 döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kendi kayıt yenileme işlemlerini yapabiliyor. Ücret muafiyeti kapsamında bulunan öğrencilerin ise halk eğitimi merkezi müdürlükleri veya MEBİM ile iletişime geçerek kayıt yenileme taleplerini iletmeleri gerekiyor.