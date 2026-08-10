MEB çöktü mü, neden çöktü? Sonuç sayfası neden açılmıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı bugün LGS 1. nakil sonuçlarını ilan etti. Sonuç ilanı sonrası yüz binler MEB'e akın etti. Yoğunluk sebebiyle aksamalar yaşanırken "MEB çöktü mü, neden çöktü" sorusu yoğun şekilde geliyor.
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Milli Eğitim Bakanlığının sonuç sayfasına ulaşılamıyor. Lise adayları yerleştiği okulu öğrenmek için sarf ederken sıkça gelen soru "MEB çöktü mü, neden çöktü" oluyor.
MEB çöktü mü, neden çöktü?
Milli Eğitim Bakanlığının sonuç sayfasına giriş yapıldığında vatandaşlar "HTTP Error 503. The service is unavailable" uyarısı ile karşılaşıyor. Sorununun kaynağının LGS nakil sonuçlarının açıklamasıyla birlikte yaşanan yoğunluk olduğu düşünülüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ