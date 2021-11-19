MEB, COVID-19 nedeniyle okullardaki etkinlikleri iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilere işaret etti.

Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi. Valilikler ve il milli eğitim müdürlükleri gerekli tedbirleri alması istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" dedi.