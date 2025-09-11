MEB: Doğa Koleji'nde eğitim öğretim kesintisiz devam edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki "Doğa Koleji" özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan 'Doğa Koleji' özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."

Ne olmuştu?

Doğa Koleji'nin bağlı bulunduğu Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. TMSF'den yapılan yaptığı açıklamada, “Temel amacımız şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması, işleyişin aksamadan sürdürülmesidir” denildi.

TMSF, Can Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının (Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji) kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceğini belirterek, “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek, öğrencilerin eğitimi güven içinde sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.