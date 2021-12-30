MEB: Kılıçdaroğlu'nu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kılıçdaroğlu'nun 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sürecine yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik açıklamasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nın, "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerini kullandığı hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz." denildi.