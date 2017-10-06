MEB Müsteşarı Tekin, Aamir Khan'ı ağırladı

06 Ekim 2017

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak, yeni filmi "Secret Superstar"ın tanıtımı amacıyla Türkiye'de bulunan Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Khan'ı makamında kabul eden Tekin, ünlü yıldızı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çocuklara Khan'ın "3 İdiyot" ve "Her Çocuk Özeldir" filmlerini önerdiklerini söyledi.

Tekin, Türk eğitim sistemine ilişkin bilgisi olup olmadığını sorması üzerine Khan, "Henüz bilgim yok. Türkiye'yi tanıdıkça bu ziyaret vesilesiyle Türkiye'yi daha çok öğrenmeyi diliyorum. Filmlerimdeki hikayeler, film olmadan önce beni etkiledikleri için bu filmleri çektim." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Tekin, "Hindistan Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa 'ezberci eğitimle' mücadele etmek için mi film çekiyorsunuz?" sorusu üzerine Khan, "Hayır" yanıtını verdi.

Khan, özellikle 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencileri için eğitici televizyon programları ve dizileri bulunduğunu ifade ederek, liseden mezun olmadan önce gençlerin bunları izlemelerini tavsiye etti.

Öte yandan Khan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'la görüşmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulunan Khan'a, ziyareti sırasında vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA